„Wir können uns nicht auf andere verlassen“

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich hinter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und fordert nun ebenfalls eine „echte europäische Armee“. „Eine gemeinsame Armee würde der Welt zeigen, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt“, führte Merkel am Dienstag in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg aus. Diese Armee sei auch nicht gegen die NATO gerichtet. Zudem sagte sie, die EU solle auch eine gemeinsame Rüstungspolitik entwickeln. Die Forderung nach einer gemeinsamen Armee beinhaltet laut Merkel auch einen europäischen Sicherheitsrat und eine europäische Eingreiftruppe.