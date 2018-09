Macron & Merkel: „Aus Migration Chance machen“

Merkel bekräftigte, dass Deutschland und Frankreich in der Flüchtlingsfrage in den kommenden Monaten Fortschritte auf EU-Ebene anstrebten. „Europa muss sich in dieser Frage auch beweisen“, sagte sie. Die Kanzlerin sei „sehr optimistisch, dass wir auch weiter gemeinsam vorangehen“, so Merkel beim Treffen mit Macron. „Für ein Europa, das selbstständig ist, für ein Europa, das eigenständig seine Probleme lösen kann.“