5G-Ausbau: Netzbetreiber attackieren Regierung

Rechtsanspruch auf schnelles Internet ab 2025

Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannte sich am Donnerstag bei einer Klausurtagung in Potsdam zum Ausbau des mobilen Internets in Deutschland, sagte aber, dass dies „natürlich nicht jetzt für alle 5G umfassen kann.“ Der bisherige Plan sieht vor, dass bis Ende 2022 die 5G-Technologie, die auch Funklöcher beim Zugfahren beheben soll, entlang der Autobahnen und an 5300 Kilometer Bundesstraßen verfügbar sein sollen, nicht aber an Landstraßen. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass es ab 2025 bundesweit einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet geben soll. Zwar werden Milliardensummen auch für den Glasfaserkabelausbau zur Verfügung gestellt, aber es mangelt mitunter weniger am Geld, als an Kapazitäten bei den hierauf spezialisierten Bauunternehmen.