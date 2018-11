Internetbetrüger in Niederösterreich aufgeflogen

Zwei in Wien lebende Internetbetrüger sind am Mittwoch im niederösterreichischen Purkersdorf im Bezirk St. Pölten-Land aufgeflogen. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen sollen sie 13 Mal über eine Online-Plattform Waren bestellt haben, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung berichtete, liegt der Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Alle vier Beschuldigten waren geständig.