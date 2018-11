Cyber-Security-Minister hat „noch nie PC benutzt“

Minister versteht das Problem nicht

Sakuradas Aussagen sorgten für Aufsehen, selbst erschienen sie ihm jedoch nicht weiter problematisch. Er erklärte, dass die politische Vorgehensweise ohnehin von zahlreichen Leuten in seinem Zuständigkeitsbereich bzw. in der Regierung bestimmt werde. Die im Sommer begonnene Cybersecurity-Initiative sei ein Projekt auf allen Regierungsebenen, in das er Vertrauen habe, sagte er laut der „Washington Post“ (Online-Ausgabe).