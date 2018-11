Studie: Soziale Medien wirken wie Suchtmittel

Bereits sieben Tage ohne Facebook und Co. reichen oftmals aus, um Entzugserscheinungen zu erzeugen, wie sie auch Suchtmittel verursachen können. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie österreichischer Wissenschaftler. Tatsächlich konnten klassische Entzugserscheinungen wie ein deutlich gesteigertes Verlangen, Langeweile sowie ein Einfluss auf positive und negative Stimmungslagen identifiziert werden. Am überraschendsten war jedoch, dass es 90 der 152 Studienteilnehmer nicht einmal schafften, die sieben Tage Social-Media-Abstinenz durchzuhalten, ohne „rückfällig“ zu werden.