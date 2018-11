Ausgestelltes Flüchtlingsboot in Brand gesteckt

Ein als Denkmal ausgestelltes Flüchtlingsboot ist in Deutschland in der Nacht auf Samstag von Unbekannten in Brand gesteckt und großflächig zerstört worden. Das 15 Meter lange Boot war im Vorjahr im Rahmen der Weltausstellung Reformation in Wittenberg im Bundesland Sachsen-Anhalt als eine Art Kunstobjekt präsentiert worden, wie Polizei und Stadt mitteilten. Laut Polizei werde derzeit in alle Richtungen ermittelt. Eine politisch motivierte Tat könne nicht ausgeschlossen werden. Die Tat ereignete sich just am 80. Gedenktag der Reichspogromnacht.