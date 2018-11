Krems: Hühner und Kalb in Flammen verendet

Bei einem Brand in der Tenne eines Wohn- und Wirtschaftsgebäudes in der Gemeinde Krems sind Donnerstagnacht mehrere Hühner und ein Kalb verendet. Die Rinder konnten von den Bewohnern gerettet werden, dabei erlitt der 51-jährige Besitzer leichte Verletzungen. Erst vor wenigen Tagen ist ein Stall in Metnitz niedergebrannt.