Hacker zeigen toten Reporter auf Saudi-Website

Immer neue grausige Details tauchen auf

Im Fall Khashoggi kommen unterdessen immer neue grausige Details ans Licht. Nachdem aus türkischen Geheimdienstkreisen verlautete, dass der Regimekritiker bei seinem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober von einem Mordkommando erwartet wurde, das ihn bei lebendigem Leib zerstückelt haben soll, hat Saudi-Arabien mittlerweile zumindest den Tod Khashoggis bestätigt - offiziell als tragischen Unfall am Rande einer Schlägerei.