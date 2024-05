Cobra-Einsatz: 53-Jähriger bedrohte Stieftochter

Samstag gegen 23.45 Uhr eskalierte das familiäre Zusammensein in einem Haus im Bezirk Feldkirchen: Eine 21-Jährige zeigte Körperverletzung und gefährliche Drohung an. Ihr Stiefvater, ein 53-jähriger Deutscher, habe sie gewürgt, gegen eine Wand gedrückt, bedroht, er habe Schusswaffen im Haus und auch die Mutter sei in der Nähe und womöglich in Gefahr.