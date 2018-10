Fall Khashoggi: Saudis tischen nächste Version auf

„Washington Post“ glaubt Darstellungen nicht, fordert Beweise

Die „Washington Post“ hat den bisherigen saudischen Darstellungen keinen Glauben geschenkt. „Die Regierung von Saudi-Arabien hat in den fast drei Wochen, seit Jamal Khashoggi in ihrem Istanbuler Konsulat verschwunden ist, wiederholt und beschämend eine Lüge nach der anderen angeboten. Sie legen keine Beweise vor und erwarten jetzt, dass die Welt entgegen aller Erkenntnisse glaubt, dass Jamal in einem Kampf gestorben sei, der auf eine Diskussion folgte. Das ist keine Erklärung, das ist Vertuschung“, so der Herausgeber der Zeitung, Fred Ryan, am Samstag in einer Mitteilung.