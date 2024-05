„Ah-Oh“: ICQ wird nach fast 30 Jahren eingestellt

Nach über 27 Jahren schaltet ICQ, der Pionier unter den Instant-Messaging-Diensten, am 26. Juni 2024 seine Server ab. Für viele Nutzer war ICQ und sein „Ah-Oh“-Signalton mehr als nur ein Messenger – es war der Ort, an dem man mit Freunden in Kontakt blieb oder auch erste Liebesbotschaften austauschte. Auf X betrauern viele, die ihre Nummer auch nach vielen Jahren noch auswendig können, das Ende einer Ära.