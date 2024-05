Schweres Unwetter verursachte Flut und Hagel

Garagen, Keller und Straßen überflutet

Bereits am Dienstag hatte der Starkregen überflutete Keller und vermurte Straßen im Bezirk Waidhofen an der Thaya zufolge. Elf Feuerwehren mit 128 Mitgliedern standen im Einsatz. Auch in den Bezirken Zwettl und Krems forderten die Regenmassen die Florianis.