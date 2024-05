Nicki Minaj wegen Drogen in Amsterdam gestoppt

Zwischenlandung in Amsterdam

Minaj war mit einem Privatflugzeug unterwegs und in Amsterdam zwischengelandet. Für ihre „Pink Friday 2“-Tour war am Samstagabend ein Auftritt im englischen Manchester geplant gewesen. Anfang Juli soll sie auch nach Österreich kommen, zum Hip-Hop-Festival „Rolling Loud Europe“ in Ebreichsdorf (Bezirk Baden).