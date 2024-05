Fünf Kinder trauern nach Unfall um ihren Papa

Benefizkonzert

In St. Martin rückt man daher zusammen. Beim Fußballtraining der Kinder wurde spontan gesammelt, und am Sonntag, 16. Juni, findet in der Granitarena Plöcking – ganz in der Nähe des Wohnorts der Familie – ein Benefizkonzert „Im Gedenken an Josef“ statt. Der Reinerlös geht an die Großfamilie.