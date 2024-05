Motorrad mit Achtzylinder-Boxer geht in Serie!

Harley-Davidson müsste man noch nennen, aber Honda als ausgemachtes Ziel der Chinesen unübersehbar: Das V8-Motorrad soll S2000 heißen, also genau so wie der legendäre Hochdrehzahlroadster, den die Japaner im Jahr 2009 nach zehn Jahren Bauzeit aufgegeben haben. Und dem Fans noch immer nachtrauern. Der hatte ungefähr den gleichen Hubraum, allerdings nur halb so viele Zylinder.