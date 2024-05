Die große und traurige Einsamkeit in Altenheimen

Wenn über Pflege- und Altenwohnheime gesprochen wird, dann meist in dem Zusammenhang, dass sie aus fast allen Nähten platzen. Bei der Diskussion rund um mehr Betreuungsplätze rückt das Schicksal der Bewohner oftmals in den Hintergrund. Daher sah sich die „Krone“ in Kärntens Seniorenresidenzen um. Und dabei kann eines gesagt werden: Es herrscht viel Einsamkeit.