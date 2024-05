Beauty-Doc Worseg: Richard Lugners Michelangelo

„Boah.“ Artur Worseg lässt sich in seinen Schreibtischsessel fallen. Das Interview wirkt wie eine willkommene Pause für ihn. In seiner Beauty-Klinik vis-à-vis des AKH wurlt es. Bauch, Busen, Po im Wartezimmer. „Er arbeitet wirklich immer“, wirft die Assistentin ein, während der Schöpfer der Schönheit schlaff im Sessel hängt und abwinkt: „Mit 60 Stunden in der Woche komm‘ ich sicher nicht durch.“