Altes Zitat über Waffen-SS holt FPÖ-Chef Kickl ein

Kickl und Krah auf gleicher Linie

Worte, die bekannt vorkommen. Denn was Krah einer italienischen Zeitung erzählte, verbreitete FPÖ-Chef Kickl schon vor 14 Jahren in einer Talkshow. In einer ATV-Diskussion hatte er gegenüber dem damaligen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Ariel Muzicant, eine kollektive Verurteilung der Mitglieder der Waffen-SS als „Unsinn“ abgelehnt.