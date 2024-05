Alkolenkerin kippte mit Hendlgrillwagen um

Propangas drohte zu explodieren

Als die Polizei am Unfallort eintraf, lag bereits ein starker Gasgeruch in der Luft. Daher wurden rasch alle Anwesenden in Sicherheit gebracht, ein Sperrkreis errichtet und weitere Kräfte angefordert. Spezialkräfte der Feuerwehr für Gefahrenstoffe führten Messungen durch, die ergaben, dass im Sperrkreis akute Explosionsgefahr bestand. Diese Messungen mussten, während das Gas weiter austrat, immer wieder durchgeführt werden, bis mit den Bergungsarbeiten begonnen werden konnte.