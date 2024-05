Wiener Top-Anwalt wurde Opfer von Hackergruppe

In den Abendstunden des 10. Mai tauchte auf einer Darknet-Seite plötzlich der Name einer renommierten Anwaltskanzlei in der Wiener Innenstadt auf der Webseite des internationalen Hackerkollektivs „Monti“ auf. Was dies zu heißen hat, erklärten die Hacker gleich selbst. Sie wollen eine große Anzahl an Daten von den Rechnern des Juristen geklaut haben.