Ehe, Geld, Opernball: So tickt Mausis Öl-Millionär

Reich in monetärer Hinsicht, aber ...

Machte der „Krone“-ADABEI freilich, als wir die Liebenden nach ein paar Wandertagen in der Bayerischen Alpen erwischten. „Wenn man mir früher die Frage gestellt hätte, hätte ich gesagt, dass ich reich an Erfahrungen, auch reich an Schmerzen bin.“ Und heute? „Natürlich bin ich es in monetärer Hinsicht.“ Und seit Kurzem ist er es auch in Sachen Liebe: „Zurzeit passt kein Blatt Papier zwischen uns zwei. Wir verbringen Tag und Nacht miteinander, entweder bei ihr in Wien oder bei mir jetzt in Reit im Winkl.“