Verstappen: „Wir erwarten keine Wunder“

Nach der verkorksten Qualifikation geht Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mit bescheidenen Erwartungen in den Grand Prix von Monaco. „Es können in Monaco Dinge passieren, die man nicht erwartet und man sollte niemals nie sagen, aber wir erwarten keine Wunder“, sagte der Red-Bull-Pilot, nachdem er über Platz sechs nicht hinaus gekommen war. Die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr) ist extrem wichtig, weil das Überholen im Fürstentum extrem schwierig ist.