Mit Quad am Heimweg tödlich verunglückt

An Unfallstelle verstorben

Der Ältere der beiden setzte einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte mussten diese feststellen, dass der Jüngere so schwer verletzt worden war, dass auch die sofortigen Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes keine Wirkung mehr zeigten und abgebrochen werden mussten. Der 39-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.