Weltberühmt als „Doge“-Meme: Hündin Kabosu ist tot

Als „Doge“ zum unsterblichen Meme

Die Kindergärtnerin aus der Stadt Sakura nahe Tokio hatte 2010 Bilder ihres Haustiers gemacht, das sie gerade aus dem Tierheim geholt hatte, und auf ihrem Blog veröffentlicht. Eines davon, auf dem „Kabosu“ fragend-neugierig seitlich in die Kamera schaut, wurde bald darauf zum Meme. Das Foto der Hündin, mithin bekannt als „Doge“ – eine verballhornte Form von „Dog“ wurde, oft kombiniert mit Text in ebenfalls verballhorntem Englisch, in sozialen Netzwerken und Internetforen vielfach geteilt und Grundlage für viele Scherze. Auch existieren zahllose Bearbeitungen des Bildes.