40-jähriger Motorradfahrer bei Crash verunglückt

Eine Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad endete am Samstagabend für einen 40-jährigen Motorradlenker tödlich. Ein Umdrehmanöver der 25-jährigen Autofahrerin hatte dazu geführt, dass der 40-Jährige zu Sturz kam und noch am Unfallort in Gnas seinen Verletzungen erlag. Die junge Frau dürfte von der Abendsonne geblendet worden sein.