Boston Celtics vor Einzug ins NBA-Finale

Haliburton schmerzlich vermisst

Die Pacers, die zuvor alle ihre Heimspiele im diesjährigen Play-off gewonnen hatten, zeigten eine starke Leistung, vermissten aber gerade in der Schlussphase ihren verletzten Starspieler Tyrese Haliburton. Sie stehen nun vor der Aufgabe, als erstes Team der NBA-Geschichte eine Serie nach 0:3-Rückstand zu gewinnen. In bisher 154 Fällen, in denen ein Team die ersten drei Spiele einer Serie verlor, ist das noch nie passiert.