Regierung reformiert Bildungskarenz nicht mehr

Obwohl das aktuelle Modell der Bildungskarenz in den vergangenen Monaten viel diskutiert wurde (siehe Video oben), ist demnächst keine Änderung in Sicht. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) wollte beispielsweise einen unmittelbaren Anschluss an die Elternkarenz verhindern. Die Grünen lehnten das wiederum ab.