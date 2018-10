„Aus für Vignettenpflicht bei E-Autos möglich“

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ eine weitere mögliche Maßnahme zur Förderung der E-Mobilität in den Raum gestellt. So könnte die Vignettenpflicht auf Österreichs Autobahnen für Elektrofahrzeuge fallen: „Es ist eine Überlegung wert.“ Köstinger sieht ihre Hauptaufgabe im Klimaschutz. Der Klimawandel sei die größte Herausforderung des Jahrhunderts. Kritik an den Plänen für eine neu Umweltverträglichkeitsprüfung ließ die Ministerin nicht gelten.