E-Autos: Regierung wird Busspur-Öffnung erzwingen

„Vollkommen unzureichend“, urteilt Greenpeace

Greenpeace sieht die Maßnahmen dagegen als „vollkommen unzureichend und in manchen Punkten sogar kontraproduktiv“, um die Mobilitätswende zu realisieren, an. „Diese kleinen Anreize für E-Mobilität sind der Größe der Herausforderung nicht ansatzweise gewachsen. Um die Klimakatastrophe abzuwenden, müsste binnen zehn Jahren ein Verkaufsstopp für neue Diesel und Benziner kommen“, kritisierte Klimaexperte Adam Pawloff. „Das E-Mobilitätspaket bedeutet, dass in Zukunft E-Autos mit Bussen um begrenzten Straßenraum konkurrieren. In Wahrheit müssten wir aber den öffentlichen Verkehr stärken - hier setzt die Regierung auf das falsche Pferd.“