Westautobahn: Ab heute grünes Licht für Tempo 140

Testlauf dauert ein Jahr

Heute, am 1. August, startete um sechs Uhr in der Früh der ein Jahr dauernde Testlauf für Tempo 140 auf zwei Abschnitten der A1 zwischen Melk und Oed in Niederösterreich und 32 Kilometern zwischen Haid und Sattledt in Oberösterreich. Beim Pilotprojekt geht es um Lärm, Luftgüte, Unfallzahlen und Durchschnittsgeschwindigkeit. Gibt es keine Bedenken, so könnte das Projekt ausgeweitet werden.