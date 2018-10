Kein „Luft-100er“ für E-Autos ab 2019

Die Uhr tickt. Bis Jahresende muss Österreich ein Bündel an Maßnahmen in Brüssel vorlegen, wie die Reduktion von Treibhausgasemissionen bewerkstelligt werden soll. 36 Prozent weniger Emissionen lautet das ambitionierte Ziel, alleine 45,2 Prozent der Emissionen werden durch den Verkehr verursacht. Und in diesem Bereich setzt die Bundesregierung nun auch an: Durch den Ausbau der Elektromobilität soll den Menschen der Umstieg auf E-Fahrzeuge schmackhaft gemacht werden.