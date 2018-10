So denken krone.at-User über die 3 Volksbegehren

Die drei Themen werden von der krone.at-Community doch recht unterschiedlich betrachtet. Gerade was das Rauchen betrifft, gehen die Meinungen stark auseinander. WienerInD findet: „Das Antirauchervolksbegehren ist wichtig, damit das Zurücknehmen des Gesetzes zurückgenommen wird. Damit wir auch in Österreich endlich im 21. Jahrhundert ankommen und wie in vielen anderen Ländern in Lokalen nicht geraucht wird, zumindest da, wo gegessen wird.“ Andere User wiederum sehen darin eine Bevormundung, so etwa johannjosef, der schreibt: „Ich bin kein Raucher aber diese Kampagne werde ich sicherlich nicht unterstützen.“