Wenn Kinder keine Freunde finden

Gute Freunde - das ist viel wert. Beste Freunde zum Spielen, um Spaß zu haben, Streiche auszuhecken und Geheimnisse zu teilen. Doch was, wenn ein Kind in der Schule keinen Anschluss findet? Kinder wollen dazugehören. Dafür nehmen sie viel in Kauf. Die einen spielen den Klassenclown, die anderen tagtäglich eine „Rolle“, die so gar nicht zu ihnen passt. Außenseiter sind gefährdet. Sie erkranken häufig, leiden unter Depressionen und Appetitlosigkeit oder neigen zum „Trostessen“, haben oft Kopf- und Bauchweh. Viele träumen nachts schlecht und haben Angst vor der Schule. Zappelige Kinder werden oft als hyperaktiv abgestempelt. Dabei hilft meist schon viel Bewegung in der Freizeit.