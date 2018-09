„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt“

Der Sommer geht Schritt für Schritt in den Herbst über. Nach Urlaub und Auszeit hat uns die Routine des Alltags wieder fest im Griff. Für rund 1,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Österreich heißt das: Schule. Wenn ich sie mit ihren Schultaschen und Rucksäcken in der Früh in der Straßenbahn sehe, muss ich an eine Schule 10.000 Kilometer weit weg denken, die ich vor einiger Zeit besucht habe.