Cannabis - die nächste Volksdroge?

Immer mehr Leute geben sich der berrauschenden Wirkung von Cannabis hin. Einige Staaten haben mittlerweile auch den Konsum sowie den Anbau der Heilpflanze legalisiert darunter Länder wie Uruguay oder mehrere US-Bundesstaaten wie Florida, Colorado, Alaska oder Nevada. Auch in Österreich ist der Zulauf zu der Droge ungebremst stark: Laut dem Drogenbericht des Gesundheitsministeriums haben mittlerweile bis zu 40 Prozent aller jungen Erwachsenen Kontakt mit Cannabis gehabt und die Werte steigen von Jahr zu Jahr an. Cannabis ist in der Mitte unserer Gesellschaft angelangt und da stellt sich unweigerlich die Frage: Soll Cannabis legalisiert werden?