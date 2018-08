Traditions-Café serviert jetzt „Hasch-Brownies“

Lebensmittelbehöre „aus Höflichkeit“ informiert

Die Lebensmittelbehörde sei „aus Höflichkeit“ informiert worden, ihre Zustimmung sei aber nicht erforderlich. Denn es ist nicht alles verboten, was mit Hanf zu tun hat. Cannabidiol, das auch in der Medizin verwendet wird, ist in geringer Dosis gestattet. Der psychoaktive THC-Wirkstoff nicht. Deshalb befindet sich in dem Brownie auch kein Gramm THC, heißt es.