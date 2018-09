Wie teuer dürfen Zigaretten sein?

Ab dem heutigen Tag müssen Raucher in Australien sehr tief in die Tasche greifen. Die australische Regierung erhöht drastisch die auf Tabakwaren angesetzte Steuer und versucht somit, die Zahl der Raucher zu minimieren und junge Konsumenten abzuschrecken. Schon jetzt ist Australien das weltweit teuereste Land der Welt für Raucher, aber die Regierung will noch einen Schritt weiter gehen: In den nächsten Jahren soll die Tabaksteuer nochmals um 12,5 Prozent angehoben werden. Dies würde Preise bis zu umgerechnet 25 Euro pro Packung bedeuten.