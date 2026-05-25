„Nicht gewarteter“ Kanal frisst Garten-Oase

Endlich bringt das Pfingstwochenende die ersten heißen Tage im Jahr! Doch Friedrich Sasshofer aus Kammerhof in Hofstetten-Grünau meidet seinen Garten momentan. Direkt an sein Haus grenzt ein uralter Werkskanal. „Dieser ist aber nicht mehr so, wie er früher war“, ist der 83-Jährige zutiefst verärgert. Der Uferrand bricht immer mehr ein, Holzpfosten, die den Kanal einst formten, modern vor sich hin. „Eine Nachbarin hat eine Ziegelmauer am Gartenrand gebaut, die nun komplett ins Wasser hinabrutscht“, beschreibt er die Lage nebenan.