Smart Home: Chaos Computer Club warnt vor „Lecks“

Verbraucher müssten in der Lage sein, „auch noch in fünf bis zehn Jahren Sicherheitsupdates durchzuführen“, so Neumann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Doch leider mangele es bei vielen Herstellern an dieser Nachsorge. Konsequenz sei, dass die Nutzer entweder die Produkte ohne Updates weiter betrieben oder diese gegen neue Geräte austauschten. „Das geht dann entweder zulasten der Sicherheit oder zulasten der Umwelt und Nachhaltigkeit.“