Experten warnen vor gefälschten Navi-Signalen

Es handle sich hier um ein „höchst interessantes Gebiet“, das in den vergangenen zehn Jahren „stark an Virulenz gewonnen hat“, sagte Brigadier Friedrich Teichmann. Einst eher ein Feld für „Technikexoten“, hat das Thema durch die mittlerweile omnipräsente Nutzung solcher Dienste, vor allem über das Smartphone, nahezu die ganze Gesellschaft erfasst, so der Leiter des Instituts für Militärisches Geowesen (IMG). Der großflächige Einsatz führe natürlich auch in Abhängigkeiten.