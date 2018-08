Vom Berg ins Spital: Jedes Jahr 10.000 Verletzte

Knochenbrüche kommen mit 61 Prozent am häufigsten vor, gefolgt von Sehnen- und Muskelverletzungen sowie Prellungen. Wandern tut zwar Körper und Seele gut, doch müssen sich sowohl Einsteiger als auch Routinierte entsprechend darauf vorbereiten. Ausdauer, Kraft und Gleichgewicht sind die Basis für ein gelungenes Freizeitvergnügen. So hatte lediglich knapp ein Drittel aller Befragten laut einer Erhebung des KFV unter Wanderern und Bergsteigern im Vorfeld der Tour aktiv Kondition aufgebaut. Nur 23 Prozent hatten Pausen geplant. 70 Prozent gaben an, keine Informationen über Streckenverlauf und geplante Rückkehr bei einer Vertrauensperson hinterlassen zu haben. Außerdem sollten neben einem Handy (Alpin-Notruf 140, oft gibt es aber keinen Empfang. In diesem Fall Handy aus- und wieder einschalten und statt dem PIN-Code die Nummer des Euro-Notrufs,112, eingeben) auch immer eine Trillerpfeife und ein optisches Signalmittel mitgenommen werden.