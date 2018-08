Mir ist so heiß...

„Cool“ bleiben mit dem richtigen Lebensstil

Bevor Sie zu Bett gehen, das Zimmer gut lüften. Während der heißen Jahreszeit so spät abends wie möglich und am frühen Morgen. Ideal wären etwa 18 Grad im Schlafzimmer, was in den Sommermonaten nicht leicht zu erreichen ist. Rollläden oder Jalousien schirmen die Sonneneinstrahlen ab und machen das Raumklima angenehmer. Eventuell kurz ein Klimagerät laufen lassen und erst dann hinlegen.