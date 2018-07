Neuer „Overwatch“-Held Wrecking Ball ist spielbar

Wer immer schon das Bedürfnis hatte, mit einem genetisch modifizierten Hamster in einem Kampfroboter Verderben über seine Gegner zu bringen, hat in Blizzards Shooter-Hit „Overwatch“ ab sofort nicht mehr nur am Testserver die Möglichkeit dazu. Der neue Held ist nun auch auf den regulären Servern spielbar. Im Release-Trailer stellen die Entwickler ihren schrägen neuen Hamster-Helden noch einmal genauer vor.