Asylkrise: Seehofer sucht Unterstützung in Wien

Nachdem sich Deutschlands Regierung in der Asylkrise zu einem Kompromiss durchringen konnte, sucht Innenminister Horst Seehofer nun Unterstützung in Österreich. Der CSU-Politiker reist dafür am Donnerstag nach Wien, um mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) auszuloten, ob eine Vereinbarung zur Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge möglich ist. Österreich soll Asylwerber aus deutschen Transitzentren aufnehmen, die vom eigentlich zuständigen Land nicht zurückgenommen werden. Kurz hat sich bereits strikt gegen eine Vereinbarung, die zulasten Österreichs gehe, ausgesprochen. Und auch Strache stellte klar: „Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in Österreich plötzlich für die Fehler der deutschen Politik bestraft werden sollen.“ Seehofer selbst dämpfte unmittelbar vor seiner Reise nach Wien die Erwartungen auf eine Vereinbarung ...