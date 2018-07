„Spielts euch nicht“: Platter droht den Deutschen

„Eines ist klar, wir werden unsere harte Linie bei der illegalen Migration nie verlassen. Illegale Migration darf in Tirol keine Chance haben!“ Mit diesen Worten eröffnete Platter seine Erklärung. Seit Jahren arbeite Tirol an einem engmaschigen Kontrollnetz am Brenner mit 280 Polizistinnen und Polizisten bzw. Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres. Diese Maßnahmen wurden gesetzt als Signal an Italien und ganz Europa: Es dürfe kein Durchwinken geben. „Damit waren wir erfolgreich. Wir beobachten die Situation genau - sobald wir merken, es gibt eine Entwicklung, die in die falsche Richtung geht, können wir in 24 Stunden Grenzmanagementmaßnahmen am Brenner aktivieren. Diese Position ist unverrückbar.“