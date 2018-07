Regierung bereitet sich auf Schutz der Grenzen vor

Seehofer: „Transitzentren so schnell wie möglich“

Die Transitzentren sollen nach Angaben des deutschen Innenministers Horst Seehofer „so schnell wie möglich“ umgesetzt werden. Zudem erklärte Seehofer, er wolle möglichst am Dienstag noch mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini reden. Parallel würden Verhandlungen mit Spanien und Griechenland beginnen. Mit Bundeskanzler Kurz habe er nach eigenen Angaben bereits telefoniert. „Ich habe den Eindruck, dass er an vernünftigen Lösungen interessiert ist“, sagte der CSU-Chef zu dem Gespräch am Dienstag in der Früh.