Plantronics Go 600: Beschaller für Bassfreunde

Weniger gut hat uns in Anbetracht eines Preises von rund 100 Euro die Verarbeitung gefallen. Der Go 600 ist nahezu zur Gänze aus mattem Kunststoff gefertigt und fühlt sich damit mehr zweckmäßig als hochwertig an. Die Bedienelemente direkt am Gerät sind eine praktische Sache, hätten aber stellenweise - etwa beim Power-Knopf - einen knackigeren Druckpunkt vertragen.