Erster Kassa-freier Saturn in Innsbruck eröffnet

MediaMarktSaturn ist seit 1990 in Österreich aktiv. Der Konzern verfügt dort über 52 Standorte, davon 37 Media Märkte und 15 Saturn-Häuser. Über 2800 Mitarbeiter sind an diesen Standorten beschäftigt. Für die Zukunft des Unternehmens sprach Wild von einer „Transformation in allen Bereichen“. Man wolle ein „Navigator in der digitalen Welt“ sein.