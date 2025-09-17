Stojanovic gilt als bester Goalie der Bundesliga

Für den SCR Altach läuft es in der neuen Saison bisher bestens. Was auch am extrem starken Goalie Dejan Stojanovic liegt. Auf eine Einberufung ins Nationalteam muss der 32-Jährige aber trotzdem noch warten.
Aktuell liegt der 32-Jährige in der Sky Player Index-Wertung deutlich vor den Teamkeepern Alexander Schlager und Niklas Hedl. Der Altacher sammelte in der laufenden Saison schon 1908 Punkte ein, Hedl 1479 und Schlager gar nur 1075. Ein Faktum, das einem Teamchef bei genauem Studium auffallen müsste.
Auch rein optisch macht der 1,98-m-Mann im Tor der Rheindörfler einen ungemein sicheren Eindruck, hat zudem erst zwei Gegentore in sechs Partien erhalten. „Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist unser großer Rückhalt, vor allem bei Flanken wirkt er ungemein sicher. Es wäre eine wohlverdiente Wertschätzung, wenn der Teamchef unseren Keeper ins Team holen würde“, meint Coach Fabio Ingolitsch.
Stojanovic sieht es pragmatisch: „Ich denke, jeder Spieler träumt davon, ins Team einberufen zu werden. Natürlich auch ich, aber ich zerbreche mir nicht den Kopf. Ich sehe es als Motivation und Anreiz, noch mehr aus mir heraus zu holen.“ Zudem lobt Stojanovic seine Vorderleute: „Wir liefern derzeit eine extrem starke Teamleistung ab.“ Den Fokus hält er hoch: „Ob Team oder nicht, das ist egal. Meine nächste Aufgabe ist das Spiel am Sonntag gegen Tirol.“
