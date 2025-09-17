Stojanovic gilt als bester Goalie der Bundesliga

Stojanovic sieht es pragmatisch: „Ich denke, jeder Spieler träumt davon, ins Team einberufen zu werden. Natürlich auch ich, aber ich zerbreche mir nicht den Kopf. Ich sehe es als Motivation und Anreiz, noch mehr aus mir heraus zu holen.“ Zudem lobt Stojanovic seine Vorderleute: „Wir liefern derzeit eine extrem starke Teamleistung ab.“ Den Fokus hält er hoch: „Ob Team oder nicht, das ist egal. Meine nächste Aufgabe ist das Spiel am Sonntag gegen Tirol.“